Maltempo | continua l’emergenza | allarme in diverse regioni italiane

(Di martedì 5 marzo 2024)a destare preoccupazione la situazione del Po, chea crescere a causa delle forti piogge anche se ancora a livelli inferiori rispetto a quelli di attenzione. Secondo gli esperti, la piena potrebbe arrivare nelle prossime ore e innalzarsi fino al primo livello di criticità ordinaria. A lanciare l’è stata l’Aipo, Agenzia interregionale per il fiume Po, che ha fatto sapere come il colmo della piena sia transitato tra la notte e la mattinata del 4 marzo nelle sezioni più occidentali del Piemonte, “con valori sopra la soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo)” e come “nell’arco delle prossime 24-48 ore anche i tratti più a valle tra Lombardia ed Emilia saranno interessati da un incremento dei livelli col superamento della soglia 1 di criticità”. “Il Servizio di piena centrale Aipo e gli uffici Aipo ...

Ciclone Investe l'Italia: Piogge, Temporali, Vento e Nevicate: Meteo Roma - 04/03/2024 19:41 - Un ciclone intenso continua a interessare l'Italia, portando piogge abbondanti, temporali violenti, vento forte e nevicate significative.abruzzo24ore.tv

Maltempo ad Alba. "Il sistema ha retto, ma il monitoraggio continua per il rischio frane" [FOTO]: Nonostante la forte pioggia ieri, disagi contenuti: qualche strada allagata, ma il livello del Tanaro non preoccupa. Le colline piene d'acqua possono, però, portare a smottamenti La macchina della ...targatocn

Maltempo: i Murazzi ancora chiusi in attesa del ritiro della piena: L’accesso ai Murazzi oggi continuerà ad essere interdetto, in attesa che le acque del fiume si ritirino e vengano avviate le operazioni di pulizia e di rimozione del limo dalle superfici, consentendo ...torinoggi

Maltempo, disagi in tutta Italia: neve e frane in Piemonte e Liguria. Valanga in Alto Adige, morto un ragazzo di 16 anni: continua il Maltempo sull'Italia. Dopo il weekend di piogge, neve e temporali, un'altra perturbazione si sta abbattendo sulla penisola, portando un generale abbassamento delle temperature e ...leggo

Maltempo, 16enne muore sotto valanga in Alto Adige. In Val d’Aosta miglia di persone isolate: Un 16enne è morto in Alto Adige travolto da una valanga, mentre in Val d’Aosta migliaia di persone sono isolate. continua anche oggi, lunedì 4 marzo, l’allerta Maltempo sull’Italia. Prevista tanta pio ...erreemmenews