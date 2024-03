Maltempo | allerta meteo gialla domani mercoledì 6 marzo per temporali | le regioni a rischio

Il ciclone Fedra colpisce soprattutto le regioni del Nord con piogge, valanghe e forti venti. In Piemonte zone rosse per rischio idrogeologico, in Liguria ... (tg24.sky)

AGI - Si attenua il maltempo in Piemonte , ma è ancora allerta arancione per rischio idrogeologico e valanghe. Nelle scorse ore c'è stata una prima diminuzione ... (agi)

Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani , martedì 5 marzo , una allerta meteo gialla su sei regioni per rischio idraulico , temporali e ... (fanpage)

Liguria, un'impressionante tromba d'aria si abbatte sulle coste di Varigotti: Il Maltempo in Liguria La Regione Liguria, già a partire da sabato 3 marzo era in allerta gialla visto che sin dall'inizio della mattinata una forte perturbazione si era abbattuta sul territorio.tg.la7

Meteo, avviso di allerta gialla il 6 marzo in Italia: le regioni e zone a rischio: La Protezione Civile ha comunicato uno stato di allerta gialla per mercoledì 6 marzo in Italia per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Ecco dove ...meteo

Maltempo. DALLE 18 DI OGGI allerta METEO GIALLA: (mi-lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2024 – Dalle ore 18 di oggi, martedì 5 marzo, e fino alle prime ore del pomeriggio di domani, è allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario diramata dal ...mi-lorenteggio