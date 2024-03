Maltempo | 16enne morto sotto valanga in Alto Adige Disagi al Nord | neve anche sul Vesuvio

(Di martedì 5 marzo 2024) Il ciclone Fedra ha continuato a colpire soprattutto le regioni settentrionali con piogge e forti venti. Pericolo in montagna: un ragazzo è deceduto a causa di una slavina durante un fuoripista a Plan, in val Passiria. Per martedì 5 marzo è allerta gialla 6 regioni: Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto

Un 16enne è morto in Alto Adige travolto da una valanga, mentre in Val d'Aosta migliaia di persone sono isolate. Continua anche oggi, lunedì 4 marzo, il maltempo.

Maltempo sull'Italia, 16enne muore sotto una valanga: Colpo di coda dell'inverno con maltempo in vaste zone dell'Italia. Sono subito scattate le ricerche e poco dopo le 21 il corpo del 16enne è stato trovato sotto una valanga.

Maltempo Italia, il Nord flagellato: 16enne morto sotto una valanga in Alto Adige. Seimila persone isolate in Valle d'Aosta: Si tratta della seconda vittima di valanghe negli ultimi giorni in Alto Adige. Le conseguenze del maltempo in Piemonte hanno creato problemi.

Tragedia in montagna, muore adolescente: Un 16enne è morto in Alto Adige travolto da una valanga, mentre in Val d'Aosta migliaia di persone sono isolate. Continua anche oggi, lunedì 4 marzo, l'allerta maltempo sull'Italia. Prevista tanta pioggia.

Maltempo, disagi in tutta Italia: neve e frane in Piemonte e Liguria. Valanga in Alto Adige, morto un ragazzo di 16 anni: Le conseguenze del maltempo in Piemonte hanno creato problemi in alcuni comuni. La vittima della valanga in val Passiria è Markus Raffl, un 16enne del posto. Il giovane sarebbe salito in quota.