Makka va ai domiciliari | la ragazza che ha ucciso il padre per difendere la madre potrà continuare a studiare

Omicidio Nizza Monferrato, Makka Sulaev non andrà in carcere: resterà agli arresti domiciliari in comunità: Omicidio Nizza Monferrato, la 18enne Makka Sulaev resterà ai domiciliari in comunità: lo ha stabilito il gip del Tribunale di Alessandria ...tag24

Niente carcere per la 18enne che ha ucciso il padre violento, arresti domiciliari in comunità: “Volevo difendere mamma, ma non volevo ucciderlo” aveva spiegato al pm. Makka Sulaev, dopo l’interrogatorio di garanzia, non andrà in carcere ma resterà nella comunità protetta dove si trova già da ve ...ilfattoquotidiano

Omicidio nell'Astigiano: carabinieri, figlia ai domiciliari: All'esito dell'udienza di convalida di questa mattina al Tribunale di Alessandria, il gip non ha convalidato il provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dal pubblico ministero per riten ...ansa

Nizza Monferrato, Makka non andrà in carcere: E’ arrivata poco fa la decisione del gip di Alessandria Riccardo Ghio: Makka, la ragazza di appena 18 anni che ha ucciso venerdì sera il padre al culmine di una lite in famiglia, non andrà in carcere ...lanuovaprovincia

Makka uccide il papà violento, la mamma: «Senza di lei sarei morta». La 18enne arrestata: «Non volevo ucciderlo»: Makka resta in carcere. Il fermo della giovane, accusata di avere ucciso il padre al culmine di una lite a Nizza Monferrato (Asti), è stato convalidato nell'udienza stabilita dalla procura di Alessand ...informazione