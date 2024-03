Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Nel 2033 Maire si attende ricavi per oltre 10 miliardi di euro e un ebitda di circa 1 miliardo di euro , raggiungendo un margine a ... (liberoquotidiano)

Maire, Piano Strategico: nel 2033 attesi ricavi per oltre 10 mld di euro, 1 mld di ebitda: (Adnkronos) - Nel 2033 Maire si attende ricavi per oltre 10 miliardi di euro e un Ebitda di circa 1 miliardo di euro, raggiungendo un margine a doppia cifra alla fine del Piano. E' quanto emerge dal ...reggiotv

Maire, Bernini: "Scelte strategiche stanno confermando la loro validità": Così Alessandro Bernini, Chief Executive Officer di Maire, commenta i risultati del gruppo approvati dal cda. ''La nostra leadership tecnologica è stata consolidata con l’ampiamento del portafoglio di ...adnkronos

Maire: ricavi e utili crescono a doppia cifra nel 2023, il titolo vola in Borsa: Investing.com – Maire Tecnimont (BIT: MTCM) vola in Borsa dopo i conti 2023. Il titolo quando sono le 15.30 sale del 12,35% rispetto ai 5,465 euro per azione della chiusura precedente, con una ...it.investing