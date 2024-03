Mai un un sinistro in 65 anni di patente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Ha lada 65, ma non ha mai fatto un incidente in vita sua, nonostante abbia percorso chilometri su chilometri. Ha raggiunto senza dubbio un traguardo importante, che ben pochi possono vantare in Italia, Giorgio Pellegrini, 85, zio di Max, nostro indimenticabile collega e agente della concessionaria di pubblicità Speed, venuto a mancare in un brutto incidente stradale a Firenze. Tutti ricordano i suoi appassionati articoli sulle vicende del basket termale e, prima ancora, su quello di Massa e Cozzile. Lo zio Giorgio ha dimostrato di essere molto più sveglio di tanti giovani, in un mondo in cui la gente sta peggiorando le abitudini al volante e per i motivi più stupidi possono avvenire brutti incidenti. Per lui, in seguito al raggiungimento di questo risultato così speciale, arrivano le più sincere congratulazioni da ...