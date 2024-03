Madonna di Trevignano | come si creano le stimmate fai da te

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 5 marzo 2024) Gisella Cardia, la veggente delladi, continua a far parlare di sé con le sue stigmate. La donna, nella scorsa veglia di preghiera, si è presentata ai suoi adepti con dei guanti per coprirle e quando i giornalisti l’hanno fermata per poterle vedere da vicino, lei è corsa via. Un fenomeno denso di mistero. Il professore e chimico Luigi Garlaschelli, socio emerito del Cicap, il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, ha spiegato a Fanpage: “Bisognerebbe verificarelecompaiono, si evolvono ed eventualmente spariscono – spiega Garlaschelli – Il metodo corretto per esaminarle sarebbe un’osservazione controllata: stare insieme allo stimmatizzato per circa due settimane, senza mai perderlo di vista, neanche per un secondo. Coprire la mano o tutto il ...