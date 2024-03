Madame Web | Dakota Johnson pentita | Non farò mai più niente di simile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 5 marzo 2024) L'attrice non crede che parteciperà più a grandi blockbuster dopo il flop del cinecomic Sony, che ha definito una "str***ata"Web è stato il flop più clamoroso di questo inizio 2024 eha di recente affermato che probabilmente non apparirà più in progetti simili in futuro. Sebbene non sia nuova a progetti molto attesi dai fan, avendo recitato nella trilogia di Cinquanta sfumature di grigio, laha recentemente ricordato che c'erano così tante prospettive coinvolte nel dare vita alla storia che il prodotto finale ne ha risentito, con il pubblico che non è rimasto coinvolto dall'amalgama di idee. "Il pubblico è estremamente intelligente" "Purtroppo non sono sorpresa che le cose siano andate come sono andate", ha …