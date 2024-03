Maccabi Haifa-Fiorentina Conference League | 07-03-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 5 marzo 2024) Sorteggio positivo per laagli ottavi di finale di, i viola hanno evitato avversarie pericolose come Ajax e Aston Villa e dopo avere vinto il gruppo F davanti a Ferencvaros e Genk affronteranno il. Gli israeliani, che giocano in campo neutro le partite casalinghe a causa della situazione geopolitica in InfoBetting: Scommesse Sportive e