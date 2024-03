“Ma allora è nata!” Fiocco rosa per i volti della tv | danno la bella notizia in modo originale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 5 marzo 2024) Mala figlia è! Contrariamente a quanto accade ora, tra i vip ma anche i non vip, la famosa coppia non ha fatto alcun annuncio ufficiale al momentonascita, ma poche ore fa ha con una story pubblicata su Instagram hanno svelato l’arrivo di un nuovo membrofamiglia. È una bambina, si capisce dal messaggio, dunquema sul nome scelto nessun accenno, nemmeno un indizio. “Guardala, ma non toccarla per favore. Mamma diventa satana. Se proprio non resisti, va prima a lavarti le mani”, è il testo scherzoso che si legge su un cartello scritto con il pennarello e posizionato sul passeggino con la bimba dentro, mentre dorme beata. L’annunciogravidanza era arrivato ad agosto scorso, sempre con ironia e sempre sui social. Leggi ...