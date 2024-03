M Rosso | Houthi colpiscono nave | fiamme

(Di martedì 5 marzo 2024) 7.00 I ribelli yemenitihanno attaccato laportacontainer Msc Sky II, battente bandiera liberiana e di proprietà svizzera,diretta verso Gibuti.A bordo è scoppiato un incendio,poi domato dall'equipaggio. Non ci sono feriti. Lo rende noto il Centcom (il comando centrale americano), spiegando che sono stati due i missili lanciati contro l'imbarcazione, a 91 miglia nautiche a Sudest di Aden. Il primo è finito in acqua, mentre il secondo ha colpito la portacontainer causando alcuni danni.Laha poi proseguito sulla sua rotta.

Non succedeva dalla Seconda guerra mondiale. E 79 anni dopo un?unità militare italiana è finita di nuovo sotto attacco. Il nemico stavolta non ha la bandiera ... (ilmattino)

Terzo giorno di colloqui per il cessate il fuoco a Gaza: Israele continua a boicottare: Stanotte i ribelli yemeniti Houthi hanno attaccato nel Mar Rosso la nave portacontainer Msc Sky II, battente bandiera liberiana e di proprietà svizzera, diretta verso Gibuti. A bordo è scoppiato un ...quotidiano

Caio Duilio. Un esempio di eccellenza: La deputata Maria Grazia Frija elogia l'abbattimento del drone Houthi da parte del cacciatorpediniere Caio Duilio, sottolineando l'importanza della difesa dei navigli nel Mar Rosso e il ruolo cruciale ...lanazione

Perché gli Houthi hanno a disposizione un arsenale d’armi illimitato e chi li finanzia: Gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso continuano a costituire un problema serissimo per il traffico marittimo internazionale ...fanpage

U.S. military\'s Central Command via AP-LaPresse: Il carburante e i fertilizzanti della Rubymar, affondata nei giorni scorsi, fanno tremare quello che l’Onu definisce «l’ultimo rifugio corallino al mondo». E la fauna marina potrebbe ritrovarsi senza ...linkiesta

Il Mar Rosso divide il centrosinistra. Il M5S non manda giù le 'missioni difensive': Il Governo punta al via libera unanime e rivede la formula da mettere al voto. E sulle divisioni dell'opposizione si incunea la maggioranza, per evidenziare che il "famoso campo largo non esiste affat ...agi