Lutto nella redazione spezzina de ' La Nazione' | la scomparsa di Euro Sassarini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) La Spezia, 5 marzo 2024 – Se ne è andato in punta di piedi, dopo una breve malattia,, storico collaboratore dellade 'La'. Classe '46 era entratoscuderia del nostro giornale nel 1992, continuando a scrivere fino a pochi mesi fa. Si è sempre occupato, con professionalità e puntualità, della cronaca di provincia, da Lerici a Pignone, passando per Arcola e Monterosso, toccando poi diversi altri borghi del nostro territorio. Eclettico articolista, scriveva in particolare di cronaca bianca e cronaca nera, oltre che di sport. Il calcio era la sua passione, dai fasti del glorioso Foce Vara, alle tante squadre dilettantistiche da lui seguite nell'arco degli anni. Tifosissimo dello Spezia, anche perché il fratello minore Antonio è stato ...