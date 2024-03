Lutto nel sud pontino per la morte della signora Rosaria | l’angelo degli animali

(Di martedì 5 marzo 2024) Pubblicato il 5 Marzo, 2024 La comunità di Gaeta e l’Associazione Difesa(ADA) piangono la scomparsa di una delle loro figure più emblematiche,Sorabella, socia fondatrice e segretaria dell’associazione.ha rappresentato per anni l’anima e il cuore delle attività dell’ADA, dedicando la sua vita al soccorso e alla curaabbandonati e in difficoltà. Un Impegno Senza Riserveha svolto un ruolo cruciale all’interno del rifugio dell’ADA, dove ha accudito con amore e competenza innumerevolirecuperati in condizioni precarie. La sua dedizione non si è mai esaurita, proseguendo il suo lavoro anche quando i cani sono stati trasferiti al canile convenzionato, non mancando mai un giorno di visita ...

Il giornalismo è in Lutto per la morte di Mauro Barzagna , caposervizio della redazione centrale del Corriere dell’Umbria, membro dell’ufficio di direzione. ... (calcioweb.eu)

Marco Maddaloni torna nella casa del Grande Fratello 2024 dopo il lutto familiare. In settimana, il campione di judoka viene messo a conoscenza della morte ... (superguidatv)

Ancora maltempo in Sardegna: nuova allerta per rischio idrogeologico: Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 04 marzo 2024 e sino alle 14:59 del 05 marzo 2024 un avviso di allerta per: codice giallo ...olbia

Grande Fratello, spoiler choc di Signorini: concorrenti in ansia per la finale: Una battuta del conduttore sulla possibile data della finale del reality ha messo in ansia gli inquilini del loft di Cinecittà.libero

Concerti, dibattiti e performance artistiche: gli appuntamenti per l'8 marzo a Milano, giornata internazionale della donna: Nel pomeriggio, a partire dalle 15 ... a colorare l’abito bianco di rosso (a simboleggiare il sangue e l’amante) e nero (a rappresentare il Lutto) per richiamare l’attenzione sul tema dei femminicidi, ...milano.repubblica