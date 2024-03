L’uso dell’ informazione | non sempre corretto per il fine che gli dovrebbe essere proprio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 5 marzo 2024) Domenica e anche ieri, da più parti del panorama dei mezzi, sono giunte agli italiani notizie certamente da non invogliarli a fare salti di gioia per quanto riguarda i problemi energetici. Va da se che hanno trovato lo stato d’animo degli stessi già pesantemente defedato dai problemi che, oramai è qualche anno, affliggono l’umanità nel suo insieme e l’ Italia in particolare. Si è trattato del far sapere urbi et orbi, cifre alla mano, che per il prossimo inverno, per una serie di motivi quanto meno discutibili, il Paese si troverà a affrontare ancora una volta il problema energetico in senso stretto. È vero, come si dice ancora oggi nei campi, che la prudenza non è mai troppa, aggiungendo che vale anche la buona maniera di non disturbare San Paolo perché allontani un serpente senza che lo stesso si sia fatto vivo. Nella cultura ...