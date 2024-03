L’uscita di Marco Maddaloni dal Grande Fratello | un commosso addio

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 5 marzo 2024) L’inaspettata partenza didal, lunedì 4 marzo, ha lasciato profondamente commossa coinquilini e telespettatori. In un momento toccante durante l’episodio,è tornato a casa per condividere la straziante notizia della morte di suo suocero, spiegando la sua decisione di lasciare il gioco e dare priorità alla sua famiglia in un momento così difficile. Un annuncio doloroso All’inizio della puntata, il conduttore Alfonso Signorini ha rivelatodidal gioco a causa di un “grave lutto”, indicando cheavrebbe informato i suoi compagni concorrenti se intendeva tornare alla competizione.è poi entrato in casa e, prima di rivelare la sua decisione, ha espresso il profondo ...