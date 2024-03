Lupi a San Francesco video

(Di martedì 5 marzo 2024)a caccia di conversazioni: Il curioso passeggio di un Lupo in città Un lettore ci invia questodi un lupo che passeggia tranquillamente lungo la ciclo-pedonale di via Salmi nella zona Marchionne (finalmente una ciclopedonale utilizzata, visto la mancanza di ciclisti nei chilometri portati di recente a compimento in città con i fondi del PNRR), e forse voleva arrivare a Sanper fare due chiacchiere. Sono frequenti gli avvistamenti dinella nostra città, forse per la presenza sempre più copiosa di “botoli ringhiosi”. Che sono quelli che, poi, lanciano allarmi disperati contro questi animali a cui è stato distrutto il proprio habitat e vengono in città a vedere di rimediare, un po’ come certi immigrati, qualcosa dai rifiuti commestibili che il nostro modo di vivere sconsiderato lascia ...

