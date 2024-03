L’Università di Bari punta sulla terapia genica Tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 5 marzo 2024)degli studi diAldo Moro ha indetto un avviso di bando a cascata per la concessione di finanziamenti per attività di ricerca in linea con la tematica dello spoke 7 “biocomputing” del programma di ricerca del “Centro nazionale per lo sviluppo die farmaci con tecnologia a Rna” (National center for gene therapy and drugs based on Rna technology). L’agevolazione è concessa a valere sulle risorse del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr), missione 4 “istruzione e ricerca”, componente 2 “dalla ricerca all’impresa”, linea di investimento 1.4 “potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune key enabling technologies”, finanziato dall’Unione europea. IL CENTRO NAZIONALE PER LAIl Centro nazionale ...