L’Ucraina appartiene alla Russia ed è Russia

(Di martedì 5 marzo 2024) “Finché al potere ci sarà Volodymyr Zelensky non saranno possibili negoziati di pace tra Mosca e Kiev”. A dichiararlo Dmitrij Medvedev, il vice premier del Consiglio di sicurezza russo, nonché uno dei più stretti alleati di Vladimir Putin. Medvedev ha anche mostrato una cartina geografica con i nuovi confini ridisegnati. Nella cartinanon esisterebbe più. Gran parte del territorio diventerebbe russo, una parte minoritaria sarebbe polacca, un’altra romena.non esisterà più. Medvedev parla della ‘Grande’, di cui farebbe parte anche la Trasnistria, l’enclave separatista della Moldavia. “Uno degli ex leader ucraini ha affermato a un certo punto chenon è la”, ma “questo concetto deve scomparire per sempre. ...