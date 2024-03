Lucchese | un derby spartiacque Giudice | due turni di stop a Gorgone E a Pontedera mancherà Sabbione

(Di martedì 5 marzo 2024) La vittoria sul Rimini ha consentito alladi fare un altro passo in avanti in classifica e di portare a cinque le distanze sull’Ancona, ferma al quint’ultimo posto, dopo la sconfitta esterna per 3 a 0 di Arezzo. Ma ladeve pensare a guardare il suo orticello per ritrovare quella continuità che ormai manca da troppo tempo. Già neldi domani, a(ore 20.45, arbitra Poli di Verona), senzain panchina, sul quale si è abbattuta la mannaia delsportivo che gli ha inflitto duedi: uno per il cartellino rosso rimediato dal tecnico; l’altro per recidività in ammonizioni e "perché – si legge nella motivazione – , dopo aver ricevuto il provvedimento di ammonizione, continuava a protestare, abbandonando ...

