Luca Sasanelli | arrestato per stalking l' attaccante del Pescara | avrebbe perseguitato l' ex fidanzata

Pescara, violenza privata: arrestato il giocatore Luca Sasanelli: L’ennesima tegola di una stagione sin qui nera anche sotto questo punto di vista, è piombata sul Pescara nel pomeriggio di ieri quando la Polizia ha notificato al giovane attaccante Luca Sasanelli, ...ilmessaggero

Arzignano, Zanon: "Fare punti domani può darci slancio per i playoff": Il centrocampista Manuel Zanon, intervenuto ai canali del club, parla della prossima sfida del suo Arzignano: "Una settimana complicata: abbiamo tre partite importanti in pochi giorni. Puntiamo ad ...tuttoc