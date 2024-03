Luana Romeo | Rinascita Salutare | il Bestseller su come raggiungere il proprio peso forma ideale

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 5 marzo 2024) Milano, 05.03.2024 – Perdereè il desiderio di qualsiasi persona. Peccato che partire con le migliori intenzioni non è sufficiente perl’obiettivo finale, a meno che non si segua un percorso di dimagrimento completo e specifico che vada oltre la sola dieta capace di trasre in meglio la propria vita. Per tutti coloro