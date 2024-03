L' ottimismo di Meloni in Abruzzo Tajani | FI punta alla doppia cifra

(Di martedì 5 marzo 2024) Pescara, dal nostro inviato. Da Teramo, feudo dell’ex rettore Luciano D’amico, Giorgiasi dice ottimista, negando la possibilità di un effetto Sardegna domenica alle regionali abruzzesi. La premier cambia registro e prima del comizio finale con i leader del centrodestra a Pescara parla con le imprese teramane, unico territorio ostico politicamente nella terra del governatore patriota Marco Marsilio. Qui in piazza Salotto, in attesa che arrivi, si vedono qua e là i big. Antoniofa il giro dei banchetti di Forza Italia e al Foglio dice: “Puntiamo”. E are la Lega? “Io penso al mio partito”. Giovanni Donzelli dispensa selfie con i militanti. C’è una serena aria di vittoria nell’aria. “E faccio notare che qui una ...

