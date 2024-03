Lotta | gli italiani iscritti al Preolimpico Europeo | 16 azzurri in gara a Baku | nessuno sarà inserito tra le teste di serie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) Da venerdì 5 a domenica 7 aprile si disputerà il torneodi qualificazione olimpica di: a(Azerbaigian), saranno in palio 36 carte nelle 18 categorie di peso previste a Parigi 2024 e dunque occorrerà arrivare in finale per conquistare il pass non nominale per i Giochi. L’Italiarappresentata da 16 atleti, madi questitra ledi, il che espone tutti glia cammini molto complicati verso l’ultimo atto, che regalerà il pass olimpico: occorrerà un’impresa per itoriper volare in Francia. Saranno innello stile libero Simone Vincenzo Piroddu, Frank Chamizo Marquez, Aron Caneva, Benjamin ...