Lotta Champions League | chi può spuntarla

(Di martedì 5 marzo 2024) Dodicesima vittoria consecutiva dell’Inter che con 15 punti di vantaggio sulla seconda, a disposizione ancora 33 punti- 11 giornate- sembra aver già cucito lo scudetto sulle maglie che significa la seconda stella.La ventisettesima giornata si era aperta con due serate critiche per gli arbitri : prima Lazio–Milan, poi Torino-Fiorentina partite dove il regolamento non è stato applicato uniformemente ma soprattutto dove è mancato il buonsenso. Il Var sicuramente strumento giusto, ma oramai sta debilitando e deresponsabilizzando tutta la classe arbitrale: sarà da cambiare il metodo? Il Milan vincendo con la Lazio e con la sconfitta della Juventus a Napoli si mette in scia della stessa Juve per il secondo posto che oltre a rappresentare un podio d’onore significa un paio di milioni di euro in più per la società. La sorpresa di questa ...

Probabili formazioni Champions League in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Atletico Madrid , che è in programma oggi a partire ... (inter-news)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-19 Boskovic riporta il set in parità. 19-18 Fast vincente di Jack-Kisal. 19-17 MANI-OUT DI HERBOTS! Le turche ... (oasport)

PUNTO GG- Il Napoli torna in corsa Champions; Milan, Bologna e Roma puntano la Juve. In coda rischiano in sette!: Il Napoli torna a vedere le stelle; Bologna, Milan e Roma lanciatissime in zona Champions. In coda precipita il Sassuolo ...sportpaper

Serie A, il Bologna è favorito per la Champions. Il quarto posto a quota 2.00 su Betaland: ROMA - Sei vittorie di fila valgono il ruolo di favorita per un posto nella prossima Champions League: il Bologna grazie anche al successo nello scontro ...agipronews

Volata Champions: il calendario di Roma e Lazio: A undici giornate dalla fine del campionato la corsa per la Champions League si fa sempre più appassionante. Nel gruppone delle sei squadre in 11 punti in Lotta per il quarto posto (e magari quinto, ...romatoday