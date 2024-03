Lotta alle morti bianche | Mancano ispettori del lavoro e personale nelle Questure

(Di martedì 5 marzo 2024) Bergamo – Una strage infinita , una vera e propria piaga sociale. La recente tragedia di Firenze - il crollo nel cantiere di una famosa catena di supermercati, con il bilancio tragico di cinque operai- ha riportato il tema della sicurezza sulal centro dell’attenzione e del dibattito. Per fronteggiare il fenomeno, la Cisl nazionale lancia "Fermiamo la scia di sangue", mobilitazione su scala nazionale per fare sensibilizzazione. L’iniziativa è partita da Bergamo, dove ieri mattina alla Camera di commercio i delegati del sindacato si sono riuniti in assemblea, alla presenza di Mattia Pirulli, della segreteria nazionale della Cisl. Dalla tavola rotonda sono emersi numeri drammatici per la Bergamasca: sono già stati 969 gli infortuni sulnel mese di gennaio 2024, di cui due mortali (in Lombardia, più di 8mila ...

Il premier del Niger: “Portiamo i migranti verso l’Europa e non accettiamo lezioni sui rapporti con Putin”: Come valuta la situazione della sicurezza nel Paese e come sta andando la Lotta al terrorismo jihadista ... alla tutela dell’ambiente, alle questioni militari, alla formazione dei giovani nigerini.repubblica

Dedichiamo ad Alexey Navalny la Giornata dei Giusti: Mai come oggi di fronte alle guerre, alle minacce alle democrazie, alla messa in discussione di confini in Europa è necessario dare valore a chi Lotta contro l’odio, per la libertà, per il rispetto ...ilsecoloxix

Universo Lotta ma cede in tre set a Ozzano La salvezza è lontana: Non bastano due successive generose difese per evitare che Ozzano raddoppi nel conto dei set (25-21). Si riparte e, a muro, è 5-2 per Ozzano. Universo In Volley risale fino a -1 (6-5), ma subisce un ...laprovinciapavese.gelocal

Il Polittico del lotto di Ponteranica: Sabato 23 marzo alle 16:00 ci sarà la visita guidata teatralizzata del Polittico di Ponteranica. Il Polittico di Ponteranica è una serie di sei dipinti a olio su tavola di Lorenzo Lotto, datato 1522 e ...ecodibergamo

Arsenal-Brentford, le probabili formazioni: i Gunners Lottano per il primato: Le probabili formazioni di Arsenal-Brentford, match valido per la ventottesima giornata di Premier League di scena all'Emirates Stadium ...sportnotizie24