Lotta ai tumori | Breast unit ai vertici

(Di martedì 5 marzo 2024) Ha ottenuto per il decimo anno consecutivo la certificazione di qualità della European Society of Mastology (Eusoma) ilcancer center del Policlinico San Matteo. Era il 2014 quando il Centro senologico ha ricevuto, per la prima volta, il riconoscimento e, da allora, ogni anno, ne ha ottenuto il rinnovo, confermandosi come centro di eccellenza nazionale. Coordinata da Adele Sgarella, chirurga senologa ladel San Matteo è composta da un team multidisciplinare legato alla cura del tumore della mammella, che comprende chirurghi, oncologi, radiologi, anatomo patologi, radioterapisti, fisiatri, infermieri, tecnici, fisioterapisti, genetisti, ginecologi, medici di medicina nucleare e del metabolismo osseo. Un approccio che comprende anche la presa in carico delle pazienti ad alto rischio oncologico. Nel 2023, il ...