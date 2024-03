Lotito valuta una richiesta di risarcimento per gli errori arbitrali Messaggero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 5 marzo 2024) La Lazio non molla dopo gli ultimi episodi. Il presidente, aveva avuto parole dure per l’arbitraggio della partita contro il Milan: «Un sistema è credibile quando viene garantita l’affidabilità dei comportamenti e, quando vengono meno questi presupposti, ci si pone un interrogativo. La Lazio porrà il problema nelle sedi proposte, per far si che queste situazioni vengano analizzate. Non si ritiene più che questo sistema possa garantire il rispetto dei valori dello sport. La credibilità del sistema sta venendo meno in quanto anche il merito sportivo viene meno. Quando parlo del sistema, parlo del sistema calcio. Noi come Lega Serie A abbiamo deliberato di voler uscire dalla Federazione, perché non si ritiene che questo sistema possa garantire il rispetto dei valori dello sport».una ...