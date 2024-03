Loredana Bertè | Varrese la critica al GF | “Cattiva | mi ha massacrato”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 5 marzo 2024) Nell’autunno del 2019 su Canale 5 è andato in onda l’esperimento Amici Celebrities e tra i concorrenti c’era anche colui che “ha portato l’hip hip in Italia“, Massimiliano. Il gieffino ieri pomeriggio nella casa del Grande Fratello ha ricordato l’esperienza e si è lamentato di una delle giudici del programma:come giurata di Amici Celebrities. Tra i tanti brani da far ascoltare agli inquilini, ieri la produzione del GF ha messo anche Pazza, la canzone che la regina del rock ha portato all’ultimo Festival di Sanremo. Massimiliano ha riconosciuto la voce della cantante e si è immaginato che fosse il nuovo brano che la star ha cantato sul palco del Teatro Ariston. Subito dopoha ricordato ...