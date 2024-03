Lo studio sul mistero dei canti delle balene | come la scienza svela il segreto della loro voce

(Di martedì 5 marzo 2024) Considerati uno dei misteri più affascinantinatura isono una serie di suoni emessi dai grandi cetacei, spesso mentre si spostano nella profondità degli oceani, per comunicare tra di. Un team di ricercatori danesi, austriaci e giapponesi ha fatto chiarezza sul meccanismo anatomico che consente ai cetacei Misticeti - quindi, balenottere e magattere - di emettere suoni simili al canto umano studiando l’anatomialaringe. I risultati dello, condotto anche attraverso la costruzione di accurati modelli anatomici in 3D per individuare il preciso tragitto dell’aria, sono stati pubblicati sulla rivista Nature. L’organo è strutturato in modo tale da riciclare l’aria e impedire ...

In merito alla Pesca del coregone lavarello sul Garda , l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, ha incontrato ... (laprimapagina)

L'analisi evidenzia 32 motivi per mangiare sano Mangiare sano è uno dei mantra che oggi, nella Giornata mondiale dedicata all' Obesità , ricorre in modo ... (sbircialanotizia)

Il nuovo dazio sul carbonio studiato dall'Ue è una sciocchezza: Il meccanismo introdotto è perverso, sull’ambiente non vi sarà alcun impatto e le imprese europee saranno gravate da costi maggiori. Fermarsi ...ilfoglio

La casa ideale Tecnologica e green. Lo studio Ikea: “Così è cambiato il modo di abitare”: la casa si modella sul lavoro e la battaglia per il clima. Lo racconta “Life at Home Report“, ricerca su come è cambiato il modo di abitare firmata Ikea. Il panzer del mobile low cost ha presentato i ...ilgiorno

Report: Lo studio Media Molecule di Little Big Planet è stato quasi chiuso: A quanto pare, Sony crede nel progetto, dato che alla fine ha scelto di chiudere il London studio perché il lavoro di quest'ultimo sul titolo fantasy era troppo lento. Di recente, a ottobre, anche ...gamereactor

Gino Cecchettin: «Il libro è un regalo a una ragazza speciale, mia figlia Giulia. Turetta Non ho paura a pronunciare il suo nome»: VIGONOVO - Cara Giulia”, e poi via per 160 pagine, una lunga e toccante lettera sulle ultime ore di serenità e sulle prime ore di angoscia fra l'11 e il 12 novembre 2023, su ...ilgazzettino

Studi legali, anche i romani tra i migliori d’Italia per stipendi, qualità della vita nel ranking Corriere: Il più romano di tutti Lo studio legale più giovane, nato nel 2017, è anche quello con la sede principale a Roma in viale Parioli ed è quello di Jacopo Zaccara & Associates. Sul sito si legge che i ...roma.corriere