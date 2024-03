“Lo stop dell’UE al gas russo non mette a rischio le scorte per il prossimo inverno” | dice Tabarelli

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 5 marzo 2024) Davide, presidente di Nomisma Energia: "Nel mondo c'è gas in abbondanza e attualmente anche a buon mercato. Possiamo attingere a un'enormità di risorse: abbiamo gli Stati Uniti, l'Africa, l'Azerbaigian. Possiamo raddoppiare il Tap che arriva in Puglia". Tuttavia il distacco definitivo dell'UE dalla Russia "è una tragedia che viene solo dopo il dramma della guerra in Ucraina".