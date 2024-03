Lo stop della Soprintendenza

(Di martedì 5 marzo 2024) Nebbia fitta sui tempi di avvio dei lavori di ristrutturazione di piazza Cavour, che la Mercato Srl ha ottenuto in concessione dal Comune in cambio di un investimento da 7milioni di euro per il recupero dell’area. A tenere in ostaggio l’apertura del cantiere (nel 2024 le logge avrebbero dovuto festeggiare la fine dei lavori, che non sono ancora partiti) è la questione dei chioschi, solo 6 su 29 quelli autorizzati dalla. Vincolo che ha fatto sballare il piano economico del progetto realizzato dal privato, e che ha dunque frenato ogni programma. Adesso il Comune sta cercando con le Belle Arti un “piano B“, ma l’intesa ancora non c’è.

"Parco Amarcord, mozione su stop ai lavori respinta senza dire nulla": "Nessuna discussione in consiglio comunale sul parco Amarcord: presto escavatrici e betoniere", dicono dall’opposizione dopo la discussione della mozione che chiedeva di fermare i lavori. "Con triste ...ilrestodelcarlino

Gineitis, occasione d'oro per il lituano di casa Torino: Parliamo del giovane centrocampista lituano prodotto del vivaio Gvidas Gineitis, che ha anche sfiorato l'assist su un calcio d'angolo battuto benissimo (il vero cruccio della formazione di Ivan Juric) ...torinogranata

Ilaria Capponi, la modella che non sfila più: «Ho sofferto di disturbi alimentari, ora promuovo la normalità del corpo»: Lascio la passerella: sono un metro e 80 e non è sano pesare 51 chili per entrare in una 38». Una critica al mondo della moda e allo stereotipo della bellezza come magrezza estrema. Adesso si occupa ...ilmessaggero

Lucchese: un derby spartiacque. Giudice: due turni di stop a Gorgone. E a Pontedera mancherà Sabbione: Già nel derby di domani, a Pontedera (ore 20.45, arbitra Poli di Verona), senza Gorgone in panchina, sul quale si è abbattuta la mannaia del giudice sportivo che gli ha inflitto due turni di stop ...msn

Fi-Pi–Li altro stop, chiusura notturna per lavori. Residenti in rivolta: "Siamo strangolati dal traffico": Quando la strada non è percorribile gli automobilisti si riversano nei centri abitati limitrofi "Troppi mezzi pesanti finiscono per perdersi ed invadare le piccole vie collinari".lanazione