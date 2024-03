Lo psicologo Paul Ekman non ha detto che Yulia Navalnaya ha gioito per la morte del marito

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 5 marzo 2024) Il 17 febbraio 2024 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che lostatunitenseavrebbe affermato che la reazione di, moglie di Alexei Navalny, il più noto oppositore politico di Vladimir Putin, morto lo scorso 16 febbraio in una colonia penale russa, non sarebbe «la reazione di una donna che ha recentemente appreso delladel suo amato». Per, si legge infatti, «di fronte a noi c’è una donna potente che, dopo ladi suo, ha finalmente attirato tutta l’attenzione del mondo. Voleva che il mondo intero parlasse solo di lei». Il post contiene anche un video in inglese che riporta la presunta notizia e che, in alto a destra, ha il ...