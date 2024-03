LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | Camaiore-Follonica in DIRETTA | gruppo compatto a 35 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA 14:59 Ripreso Jan Stockli. Lo svizzero del Team Corratec-Vini Fantini termina la sua fuga e viene riassorbito dalmaglia azzurra a 36 km dal traguardo. 14:56 Tappa che transita per qualche chilometro in provincia di Livorno, per poi tornare sul territorio della provincia di Grosseto fino al traguardo di. 14:53che torna a far sul serio con gli uomini della Alpecin-Deceuninck tornati a fare l’andatura. Vantaggio di Stockli che infatti cala rapidamente a 35 secondi. 14:49 Ripresi intanto tre dei quattro fuggitivi della prima ora.che ora insegue ...