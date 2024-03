LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | Camaiore-Follonica in DIRETTA | Bais passa per primo sul GPM | in quattro con 3? sul gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA 13.29 Non c’è agitazione in, che ha appena scollinato e sta controllando la situazione in maniera alquanto agevole. 13.27si rialza e fa rientrare gli altri due azzurri. Con la sua azione il margine si è ampliato di nuovo a 2’40”. 13.25persul GPM di Castellina Marina. Alle sue spalle Quartucci e Magli, mentre Stockli ha perso le ruote di parecchio. 13.24 Anche perché questa è l’unica salita di giornata: chi transita perandrà a vestire la maglia di leader nella terza tappa di domani. 13.23 I ...