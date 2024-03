LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | UAE Emirates in vantaggio al primo intermedio! Si attende la Quick-Step

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALA STARTLIST DELLA CRONOMETRO A SQUADRE LADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO 15.48 Soudal –in corsa! Attenzioni sulla squadra, in particolare su Remco Evenepoel. 15.44 Prende il via nel frattempo la Lidl-Trek. 15.41 In questo momento sono 7 le formazioni che hanno concluso la loro fatica. Sil’arrivo della UAE. 15.38 Prossima formazione EF Education – EasyPost. 15.35 La UAEè prima al: crono di 19’12?55. 15.32 Ecco la INEOS Grenadiers: via! Un’altra delle grandi favorite è in ...