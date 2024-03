LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2024 in DIRETTA | Lisa Angiolini strappa il pass olimpico nei 100 rana! Deplano il più forte nei 50 sl

Leggi tutta la notizia su oasport

RISULTATI BATTERIE DEL MATTINO 19.12: Leonardo mette la mano davanti con il tempo di 21?93, non dissimile dal tempo di questa mattina. Il tempo lo ha fatto a Doha, è il migliore degli azzurri assieme a Zazzeri. Difficilmente cambierà qualcosa per Parigi. Molto bene Giovanni Izzo, secondo con 22?09, terzo posto per Alessandro Miresis con 22?15, Ceccon chiude penultimo con 22?45 19.09: Ecco i protagonisti della finale dei 50 stile libero uomini con Thomas Ceccon, Leonardo, Alessandro Miressi e Luca Dotto: 1 ITA CECCON THOMAS GS Fiamme Oro – Leosport Nice Footwear 2001 22.67 2 ITA PIGNOTTI LORENZO PoolSambenedettese 2002 22.46 3 ITA IZZO GIOVANNI Imola1998 22.25 4 ITA LEONARDO Centro Sp.vo ...