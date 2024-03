LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2024 in DIRETTA | Lisa Angiolini strappa il pass olimpico nei 100 rana! Bene Lamberti nei 50 dorso

Leggi tutta la notizia su oasport

RISULTATI BATTERIE DEL MATTINO 18.19. Questi i protagonisti della finale juniores dei 200 farfalla uomini: 1 ITA CIUFFREDA SIMONE Acsd Pentotary – Foggia 2008 2'07.03 2 ITA CERULLO PASQUALE Circolo Canottieri Napoli 2006 2'05.91 3 ITA BOVE GIANMARCOValdinievole 2007 2'03.99 4 ITA PERCIBALLI LEONARDO G. Sport Village ssd 2006 2'03.44 5 ITA MELIS DAMIANO Circolo Canottieri Aniene 2006 2'03.80 6 ITA BORRELLI ANDREA In Sport ssd 2007 2'05.37 7 ITA SALVATI LORENZO ASD DimensioneL'Aquila 2008 2'05.94 18.18: E' stata una grande gara, lanciata da Carraro e Bottazzo, specialiste della velocità. Bravissimaa non farsi irretire nella prima parte di gara e a cambiare marcia dopo la virata. La toscana ha staccato le rivali ed ha vinto in 1'06?00.