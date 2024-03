LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2024 in DIRETTA | Lamberti miglior tempo nei 50 dorso! Attesa per Pilato e Franceschi

(Di martedì 5 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.24: Questi i finalisti dei 50maschili:, Brunella, Bacico, Stefanì, Mora, Lazzari, Del Signore, Glessi 10.23: Simone Stefanì si impone nella quinta e ultima batteria con 25?52 sopravanzando Lorenzo Mora con 25?68 10.22. Michelevince la quarta batteria con 24?92 davanti a Brunella con 25?47 e F. Lazzari con 25?71 10.21: Christian Bacico con 25?51 si impone nella terza batteria sopravanzando Busa con 25?79 10.18: Mattia Morello con 26?16 si aggiudica la seconda batteria e va al comando della graduatoria provvisoria 10.17: Giacomo Zocca con 26?64 vince la prima batteria dei 5010.15: Scattano le batterie dei 50maschili 10.13: In chiusura i 50 stile libero uomini che in teoria avrebbero già ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto ORARI BATTERIE E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 18.50. L’Italia torna sul ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglie RE DEI Mondiali DI Nuoto ORARI BATTERIE E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 19.13: Si chiude qui la ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming dei Campionati Italiani di Riccione – I tempi limite per i Giochi olimpici di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming dei Campionati Italiani di Riccione – I tempi limite per i Giochi olimpici di ... (oasport)

Muccitto (Hidro Sport) agli assoluti di Nuoto a Riccione: Tutto pronto allo Stadio del Nuoto per il doppio appuntamento che vedrà la città emiliana ospitare da oggi al 9 marzo il Campionato Italiano Assoluto UnipolSai, e successivamente i Campionati Italiani ...ansa

Nuoto, l’Italica Sport è ancora campione regionale Esordienti A: L’Italica Sport è di nuovo campione regionale invernale di Nuoto per la categoria Esordienti A. La polisportiva di Reggio Calabria si è classificata al ...strill

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2024 in DIRETTA: scatta la caccia ai pass olimpici! Che festa per Franceschi, Pilato e Quadarella!: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming dei Campionati Italiani di Riccione - I tempi limite per i Giochi olimpici di Parigi - La presentazione dei Campionati Italia ...oasport