L’Italia è il Paese Ue più inadempiente sulla tutela ambientale | così paghiamo un patrimonio

(Di martedì 5 marzo 2024) Gli anni passano, macontinua a detenere il non invidiabile primato dipiùnel campo delle leggi comunitarie di. A febbraio 2024, secondo i dati comunicati dal Dipartimento per le politiche europee, risultano aperti a suo carico 71 procedimenti di infrazione di cui 18 per violazione della normativa. E non si tratta certo di sciocchezze. I casi più recenti riguardano il mancato recepimento delle direttive sui gas ad effetto serra e per la riduzione dell’inquinamento da aerei, nonché la violazione delle direttive sugli uccelli e habitat per la protezione della natura, per le quali vale la pena di notare che siamo sotto accusa, fra l’altro, in quanto “la legislazione italiana attribuisce alle Regioni il potere di autorizzare ...