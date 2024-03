L’inviato cinese Li Hui in Europa per accreditare Pechino come mediatore con la Russia Atteso a Bruxelles | Berlino e Parigi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) A due anni dall’inizio della guerra e a nove mesi dalla sua prima missione inper l’Eurasia, Li Hui, è partito di nuovo per il Vecchio Continente. Obiettivo: “Creare consenso per fermare la guerra e aprire la strada ai colloqui di pace”. “La Cina è disposta ad assumere un ruolo ‘unico’ negli sforzi di pace”, ha aggiunto il Ministero degli Esteri, secondo cui il diplomatico, arrivato il 2 marzo a Mosca, proseguirà poi per, Polonia, Ucraina, Germania e Francia. La nuova trasferta di Li non era scontata. Non solo per via del discutibile risultato ottenuto lo scorso anno. Solo pochi giorni fa, a Monaco, il ministro degli EsteriWang Yi ha definito “le condizioni attuali” “non adatte a un negoziato”. D’altro canto, anche oltre la Muraglia del ...