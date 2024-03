L’Inter una Red Bull? Sì! Ma era anche una RSA e si era indebolita…

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024)viaggia a ritmi Rede Verstappen e lo fa grazie ad un lavoro dietro pazzesco. In estate, diversi erano i problemi. Ora bravi a tutti a parlare. FACILE DIRLO ADESSO ? Oraè una Red, peraltro guidata da Max Verstappen e non da Checo Perez (perché diciamocelo chiaramente, con l’olandese è tutta un’altra roba). Ora è facile parlare. Sì, perché, in estate, ai nastri di partenza, gli stessi personaggi che oggi esaltano la squadra di Simone Inzaghi alla monoposto tre volte campione del mondo consecutivamente, avevano altri pensieri e opinioni nella testa. Tra chi criticava il mercato di Marotta e Ausilio per aver cambiato Thuram con Lukaku e Sommer con Onana, tra chi si dilettava a pronunciare la parola RSA per indicare l’organico maturo ed esperto del. Ma a sei mesi di ...