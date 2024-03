L' Inter domina la Serie A? Ma la Curva Nord è deserta | cosa c' è dietro la protesta dei tifosi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Un altro successo, sofferto e con un rigore piuttosto dubbio concesso per il fallo di Frendrup su Barella. Alla fine l'è passata 2-1 sul Genoa e ha allungato a +15 sulla Juve. Per festeggiare il 20esimo titolo oramai è solo un conto alla rovescia. Anche se lunedì, nel posticipo del Meazza, laera in sciopero nei primi 30 minuti. I motivi dello sciopero fa seguito al provvedimento delle autorità di pubblica sicurezza che, dopo gli scontri verificatisi al termine di-Juventus (giocata il 4 febbraio e scorso e vinta dalla squadra di Inzaghi 1-0), ha imposto un diktat severo: in quella porzione di settore verde sono vietati bandiere e impianti di amplificazione della voce fino al termine della stagione. Una misura per nulla piaciuta aidella...