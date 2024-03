L’inquietante elogio della Di Cesare alla terrorista delle Br

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 mar – Donatella Di, professoressa di filosofia presso l’Università La Sapienza di Roma, è finita nella bufera per un post in cui celebrava Barbara Balzerani,Brigate Rosse morta il 4 marzo all’età di settantacinque anni. L’Dirossa Barbara Balzerani “La tua rivoluzione è stata anche la mia, le vie diverse non cancellano le idee, con malinconia un addiocompagna Luna”, così la Diricorda la Balzerani. Se non fosse chiaro il riferimento al libro Compagna Luna di quest’ultima, la docente universitaria inserisce anche l’hashtag “barbarabalzerani”. Un post che la Diha cancellato subito dopo, ma che nonostante il ...