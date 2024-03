L’iniziativa benefica con Francesco Totti | “Trenta centesimi alla Ricerca per ogni uovo di pasqua venduto”

(Di martedì 5 marzo 2024)ha annunciato sul suo profilo Instagram una sua nuova iniziativaa favore dellascientifica. “Ciao a tutti, oggi sono stato al Policlinico Campus Biomedico di Trigoria a Roma a regalare le uova diai pazienti. E che uova… quelle con il mio nome!”, esordisce l’ex capitano della Roma, che poi spiega: “Vi racconto: ho firmato mesi fa un contratto con la Sovrano.italia per realizzare uncon la mia immagine. L’azienda Sovrano ha deciso che perverranno donati 30per lasulle Patologie degenerative nell’apparato muscolo scheletrico in particolare negli anziani attraverso il progetto del Campus ...

