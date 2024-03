L' infermiera si avvicina per un prelievo | lui la afferra per il collo e tenta di baciarla

Infermiere del 118 preso a testate a Udine durante il turno notturno: L’episodio, avvenuto il 26 febbraio scorso, non ha ancora trovato una conferma ufficiale, ma secondo quanto riportato da Caslli, durante il turno di notte un infermiere del 118 sarebbe stato ...nursetimes

Beautiful Anticipazioni Settimanali dal 4 al 9 marzo: Liam se ne va!: Beautiful Anticipazioni Settimanali riassunto e trama delle puntate della soap opera telenovela episodi Canale 5 ...tvdaily

La morte del piccolo Andrea: «A Bolotana dolore che si aggiunge al dolore»: Il pensiero del sindaco Francesco Manconi per la famiglia Porta colpita da un altro lutto dopo la morte di Laura incinta di otto mesi: «Faremo tutto il possibile per far sentire loro che non li diment ...lanuovasardegna