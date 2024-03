"L'impatto ambientale zero si può raggiungere"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Architetto Amari, perché ha deciso questo mestiere? "Quando visitavo le case degli amici o dei parenti immaginavo già come avrei realizzato io quegli ambienti. Era un po’ il mio tentativo di cambiare il mondo dal mio punto di vista". Perché ha scelto di fare anche l’insegnante? "Perché le nuove generazioni sono i progettisti del futuro o saranno clienti consapevoli". Cosa è l’ecosostenibilità in architettura? "Il progetto che si realizza per la costruzione di un edificio deve tenere conto anche dei materiali impiegati, del loro futuro smaltimento, e dell’utilizzo di fonti di energia pulita, per avvicinarci quanto più possibile alsull’ambiente". Quali risorse possiamo prevedere ad esempio per la costruzione di una casa? "Possiamo sfruttare la raccolta di acqua piovana per irrigare eventuali giardini oppure per i servizi igienici. ...