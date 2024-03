Liga 2023 2024 | ancora Budimir | il bomber croato regala l’1-0 all’Osasuna sull’Alaves

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) Prosegue la striscia utile dell’Osasuna, che batte l’Alaves nella ventisettesima giornata di. All’Estadio el Sadar di Pamplona è un gol deldi casa Antea decidere l’incontro,ndo alla sua squadra la terza vittoria nelle ultime quattro partite disputate. Non molte le emozioni, con poche occasioni da rete da entrambe le parti. I padroni di casa ci provano di più, ma senza successo per 75?:viene servito sulla sinistra, si accentra e fa partire da fuori area il mancino cheil vantaggio ai suoi. Quattordicesima rete in campionato per l’attaccante. L’Alaves continua a non trovare il successo, che manca ormai da più di un mese: arriva una sconfitta dopo tre pareggi consecutivi per la formazione allenata da Rostoll. ...