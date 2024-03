Leysen | il portiere con l’Inter nel destino | chi è l’obiettivo nerazzurro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024)segue con interesse Tobeclasse 2002 in forza all’OH Leuven. L’estremo difensore belga ha numeri interessanti nella Jupiler Pro League. E i colori nerazzurri sembrano già fare parte del suo. NUOVO INTERESSE – Negli ultimi giorni capita spesso di vedere il nome di Tobevicino a quello del. Questo perché il clubsegue con interesse le prestazioni del 21enne, estremo difensore dell’OH Leuven nella Jupiler Pro League, il massimo campionato del Belgio. Al momento non vi sono dialoghi consolidati in corso, come l’agenzia del giocatore ha confermato in esclusiva alla redazione di Inter-News.it. Tuttavia è bene provare a conoscere meglio chi è il giovanebelga finito nel mirino dei ...