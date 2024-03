L’ex cinema teatro Impero diventa di proprietà del Comune di Montevarchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Arezzo, 5 marzo 2024 – Dopo anni di duro lavoro, siamo arrivati alla firma della convenzione urbanistica a cui era legata la cessione delto definitivamente dideldi. Un obiettivo indicato nel programma elettorale del Sindaco Silvia Chiassai Martini che interviene in merito: “Siamo molto soddisfatti – afferma – finalmente l’immobile èto dicomunale dopo decenni di promesse non mantenute e recuperi faraonici mai realizzati. Con grande impegno, questa Amministrazione è riuscita prima a fare un notevole sforzo economico per mettere in sicurezza un edificio privato con un intervento di oltre 320 mila euro di risorse comunali per garantire ...