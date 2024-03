Levante | «Sono stata con un uomo che non si è rassegnato al mio “non ti amo” Ho avuto paura | ho provato vergogna Ma poi ho deciso di denunciare»

(Di martedì 5 marzo 2024) «Il dolore degli altri non si giudica». È la prima regola dell’empatia secondo la cantautrice. Che in questa intervista intima ci lascia entrare nelle sue «stanze buie» e ci racconta per la prima volta perché ha perdonato l’che l’ha costretta a pensare: «Potevo essere io»

Levante si racconta in un docufilm in uscita il 23 febbraio su Paramount+. In " Levante Ventitré - Anni di voli pindarici" parlerà della depressione post ... (fanpage)

Mar Rosso, Tajani, la missione Aspides sarà solo difensiva. Ok della Camera: L'intervento del ministro degli Esteri nell'aula della Camera prima del voto sul via libera alla missione: in nessun caso potrà essere coinvolta in operazioni sulla terraferma ...italiaoggi

Spaccava le vetrine a calci o con arnesi, ventenne denunciato: Un ventenne di origini albanesi, al termine di un'indagine condotta dal Norm di Sestri Levante, è stato denunciato perché ritenuto autore di furti ai danni di tre esercizi commerciali della zona, che ...genovatoday

Guerra Israele–Hamas, Gaza sotto assedio: le ultime notizie di oggi 5 marzo. DIRETTA | Sky TG24: A nome del Governo e, ne Sono certo, di tutta l’Aula ... Il Pd autorizza tutte e tre le nuove missioni internazionali: Aspides nel Mar Rosso, Levante che prevede aiuti umanitari nella striscia di Gaza ...tg24.sky